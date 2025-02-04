Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Захисники відбили наступ ворога на Покровському напрямку: що вдалося знищити

Удар по пункту управління одного з підрозділів ворога

Повітряні сили ЗСУ вдарили по пункту управління одного з підрозділів Росії в Новоіванівці.

3-го лютого 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів збройних сил Росії в районі населеного пункту Новоіванівка,

– ідеться в повідомленні.

В Генштабі повідомили, що цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку.

Вказується, що внаслідок проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника.

В Генштабі підкреслили, що завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення.

"Наша мета – знищити всі ключові пункти управління та інші військові об’єкти противника до повного припинення російської агресії", – наголосили там.