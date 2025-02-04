При цьому загальні втрати окупантів сягнули вже 842 930, повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу.

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Актуальні втрати ворога станом на 4 лютого

особового складу – близько 842 930 (+1270) осіб,

танків – 9 938 (+18),

бойових броньованих машин – 20 709 (+24),

артилерійських систем – 22 655 (+66),

РСЗВ – 1 269 (+1),

засобів ППО – 1 053 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 003 (+92),

крилатих ракет – 3 054 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 35 921 (+123),

спеціальної техніки – 3 731 (+2).

Втрати росіян на 4 лютого / Інфографіка Генштабу

До слова, в ISW звернули увагу, що втрати росіян у січні 2025 року зберігалися на рекордному рівні, однак їх темпи просування порівняно з минулими місяцями значно знизилися.