При цьому загальні втрати окупантів сягнули вже 842 930, повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу.
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Актуальні втрати ворога станом на 4 лютого
- особового складу – близько 842 930 (+1270) осіб,
- танків – 9 938 (+18),
- бойових броньованих машин – 20 709 (+24),
- артилерійських систем – 22 655 (+66),
- РСЗВ – 1 269 (+1),
- засобів ППО – 1 053 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 003 (+92),
- крилатих ракет – 3 054 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 921 (+123),
- спеціальної техніки – 3 731 (+2).
Втрати росіян на 4 лютого / Інфографіка Генштабу
До слова, в ISW звернули увагу, що втрати росіян у січні 2025 року зберігалися на рекордному рівні, однак їх темпи просування порівняно з минулими місяцями значно знизилися.