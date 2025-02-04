При этом общие потери оккупантов достигли уже 842 930, сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.
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Актуальные потери врага по состоянию на 4 февраля
- личного состава – около 842 930 (+1270) человек,
- танков – 9 938 (+18),
- боевых бронированных машин – 20 709 (+24),
- артиллерийских систем – 22 655 (+66),
- РСЗО – 1 269 (+1),
- средств ПВО – 1 053 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 24 003 (+92),
- крылатых ракет – 3 054 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 35 921 (+123),
- специальной техники – 3 731 (+2).
Потери россиян на 4 февраля / Инфографика Генштаба
К слову, в ISW обратили внимание, что потери россиян в январе 2025 года сохранялись на рекордном уровне, однако их темпы продвижения по сравнению с прошлыми месяцами значительно снизились.