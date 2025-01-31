Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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У Генштабі розповіли подробиці атаки на НПЗ

Нафтопереробний завод у Волгоградській області за проєктною потужністю входить у десятку найбільших НПЗ Росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії.

В районі цього важливого для окупантів заводу були зафіксовані спалахи та вибухи. За словами Генштабу ЗСУ, результати вогневого ураження наразі уточнюються.

Бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності збройних сил Росії продовжувати бойові дії проти України, триватиме,

– наголосили військові.

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До слова, зранку 31 січня в так званому міноборони Росії відзвітували, що впродовж ночі силами ППО було нібито перехоплено та знищено 49 БпЛА. Зокрема над Волгоградською областю росіяни "збили" 8 безпілотників.