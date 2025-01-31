Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. В Ростовській області частина населення могла залишитися без енергопостачання.

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Які наслідки атаки БпЛА на Ростовську область

Близько 00:30 мешканці Ростовської області про вибухи в небі над регіоном. Близько 01:05 в районі села Кулєшовка пролунав потужний вибух.

Цікаво, що вибух був такої сили, що його чули жителі Ростову-на-Дону, Батайська та Міллерово.

Водночас місцевий губернатор повідомив, що в Ростовській області сили ППО нібито знищили 25 БпЛА.

Загалом було знищено 25 БпЛА: у Ростові, Таганрогу, Мінах, Новошаххтінську, Азов, Чертковський, Октіабрський сільський, Тарасовський, Красносулінський, Міллеровський та Зерноградський райони. За даними оперативних служб, жертв немає,

– йдеться у повідомленні.

Також за інформацією місцевої влади у районі Красносулінського, поблизу Хутора Грачєва, через падіння "обломків" на лінії електропередачі було обірвано електричні дроти.

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Які ще регіони атакували БпЛА

Також дрони навідалися до Воронежа. Місцевий губернатор повідомив, що внаслідок атаки нібито постраждав чоловік. Також він заявив про пошкодження на одному з підприємств.

Крім того, БпЛА не змогли оминути і Волгоград. Там дрони атакували великий нафтопереробний завод "Лукойлу".

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Водночас губернатор Ярославської області повідомив, що на підльоті до Ярославля буцімто вдалося збити 5 БпЛА.

Вже вранці у Міноборони відзвітували, що впродовж ночі силами ППО було нібито перехоплено та знищено 49 БпЛА.

"25 БпЛА – над територією Ростовської області; 8 – над територією Волгоградської області; 6 – над територією Курською областю; 4 – над територією Ярославльської області та 2 – над територіями Бєлгородської, Вороненської та Краснодарської областей", – заявили у відомстві.