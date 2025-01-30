В одному з російських телеграм-каналів розповіли, які об'єкти зазнали пошкоджень внаслідок атаки дронами. Про це повідомляє 24 Канал.

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Де були прильоти у Брянській області

У російському телеграм-каналі, проаналізувавши дані супутникових знімків, заявили, що на території Брянської області спалахнуло 3 пожежі, а також сталося одне займання у Калузькій області. Там був прильот на поки що неідентифікованому об'єкті невідомого призначення біля села Синій Колодязь.

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Водночас у Брянській області зафіксували пожежі на проміжній нафтоперекачувальній станції (ПНПС) "Новозибиків", цегельному заводі та лінійній перекачувальній диспетчерській станції (ЛПДС) "8Н".

Пожежі у Брянській області / Фото з російського телеграм-каналу

Варто зазначити, що ці ПНПС та ЛПДС входять до складу нафтопроводу "Джружба" та відіграють ключову роль у забезпеченні поставок нафти на білоруські НПЗ та здійснення її транзиту до Європи. За рік через станції проходить понад 33 мільйони тонн нафти.