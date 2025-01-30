Метою атаки могла бути розподільна станція нафтопроводу "Дружба" поблизу населеного пункту Новозибків. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Нафтопровід "Дружба" – це стратегічний об'єкт, що має ключове значення для постачання нафти з Росії до білоруських нафтопереробних заводів та до Європи. Через нього транспортують близько 33 мільйонів тонн нафти на рік.

Наприкінці грудня 2024 року росіяни заявляли, що безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію цього ж нафтопроводу у селищі Десна. Тоді зафіксували пошкодження трансформаторних підстанцій та інші руйнування.

Сьогодні ж, уночі 30 січня, у мережі почали писати про вибухи та пожежу в районі населеного пункту Новозибків, також на Брянщині. Попередньо, там БпЛА атакували нафтоперекачувальну станцію.

Пишуть, що у небі над містом лунали гучні вибухи, попередньо – помітили кілька повітряних цілей. Свідки події публікували відео із пожежею. Заграву спостерігають поблизу Мамая та Замішевого.

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Російська влада поки не надала коментарів щодо цієї атаки. Та хай там як, а подібні атаки яскраво підкреслюють вразливість критичної інфраструктури Росії та навряд чи максимально ефективну роботу тамтешньої ППО.