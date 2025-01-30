Целью атаки могла быть распределительная станция нефтепровода "Дружба" вблизи населенного пункта Новозыбков. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Смотрите также Дроны СБУ и ССО успешно поразили нефтеперекачивающую станцию и ракетный арсенал в России

Атака дронов на Брянщине 30 января: что известно

Нефтепровод "Дружба" – это стратегический объект, имеющий ключевое значение для поставки нефти из России в белорусские нефтеперерабатывающие заводы и в Европу. Через него транспортируют около 33 миллионов тонн нефти в год.

В конце декабря 2024 года россияне заявляли, что беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию этого же нефтепровода в поселке Десна. Тогда зафиксировали повреждения трансформаторных подстанций и другие разрушения.

Сегодня же, ночью 30 января, в сети начали писать о взрывах и пожаре в районе населенного пункта Новозыбков, также на Брянщине. Предварительно, там БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию.

Пишут, что в небе над городом раздавались громкие взрывы, предварительно – заметили несколько воздушных целей. Свидетели происшествия публиковали видео с пожаром. Зарево наблюдают в районе Мамая и Замишево.

Беспилотники атаковали Брянскую область, там пожар: смотрите видео очевидцев

Где расположен Новозыбков: смотрите на карте

Российские власти пока не предоставили комментариев относительно этой атаки. Но как бы там ни было, подобные атаки ярко подчеркивают уязвимость критической инфраструктуры России и вряд ли максимально эффективную работу местной ПВО.