Несмотря на давление россиян по нескольким направлениям, ВСУ продолжают умело выполнять свою работу. В сети появилось видео, как украинские воины ликвидировали вражеские танки.
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Как ВСУ уничтожили вражескую технику
На видео видна успешная работа украинских военных, которая дала блестящий результат. После удара ВСУ российские танки моментально загорелись. А значит, личный состав погиб на месте.
Смотрите видео о блестящей работе Холоднояровцев:
Как ВСУ "насыпают" оккупантам
Вооруженные Силы Украины опубликовали видео работы 3-й отдельной танковой бригады. На записи видно, как украинские танкисты непрерывно "насыпают" врагу ракетами.
Когда просыпаются украинские ракеты, оккупанты засыпают вечным сном,
– пишут ВСУ.
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Потери врага
С 24 февраля по 21 июля общие потери врага составляют:
- личного состава – 38 850 оккупантов,
- танков – 1704 (+4),
- боевых бронированных машин – 3912 (+7),
- артиллерийских систем – 859 (+3),
- РСЗО – 251 (+1),
- средства ПВО – 113 (+0),
- самолетов – 221 (+0),
- вертолетов – 188 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7),
- крылатых ракет – 167 (+0),
- кораблей /катеров – 15 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 781 (+6),
- специальной техники – 72 (+2).
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