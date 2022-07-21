Попри тиск росіян на кількох напрямках, ЗСУ продовжують вправно виконувати свою роботу. У мережі з'явилося відео, як українські воїни ліквідували ворожі танки.

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Як ЗСУ знищили ворожу техніку

На відео видно успішну роботу українських військових, яка дала блискучий результат. Після удару ЗСУ російські танки моментально спалахнули. А отже, особовий склад загинув на місці.

Дивіться відео про блискучу роботу Холодноярівців:

Як ЗСУ "насипають" окупантам

Збройні Сили України опублікували відео роботи 3-тьої окремої танкової бригади. На записі видно, як українські танкісти безперервно "насипають" ворогові ракетами.

Коли прокидаються українські ракети, окупанти засинають вічним сном,

– пишуть ЗСУ.

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Втрати ворога

З 24 лютого по 21 липня загальні втрати ворога становлять:

особового складу – 38 850 окупантів

танків – 1704 (+4),

бойових броньованих машин – 3912 (+7),

артилерійських систем – 859 (+3),

РСЗВ – 251 (+1),

засоби ППО – 113 (+0),

літаків – 221 (+0),

гелікоптерів – 188 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 (+7),

крилаті ракети – 167 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 (+6),

спеціальна техніка – 72 (+2).

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