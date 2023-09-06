Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной сводке с фронта на 24 Канале рассказал, что россияне начинают работать над тем, чтобы уберечь хотя бы один из путей. Кроме того, издание Politico сообщает, что назначение Умерова на должность министра обороны свидетельствует о том, что Киев твердо настроен вернуть Крым.

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"Мосты" в Крыму

Свитан отметил, что в Крым ведут 4 пути:

Крымский мост, по которому были нанесены уже 2 удара, и, похоже, третий полностью разрушит его.

Сухопутный коридор через Юг Украины, над перерезкой которого активно работают ВСУ.

Воздушный "мост". С помощью самолетов Ил-76 россияне могут опрокидывать в Крым живую силу, технику и вооружение, но и к ним уже пришел "хлопок".

Морской путь. Россияне могут перемещать все необходимое в Крым на больших десантных кораблях, однако украинцы начали охотиться уже и за ними в Черном море, так что оккупанты и прячут их в Новороссийске.

Атака дронов по резиденции Путина

В резиденцию Путина в Твери пришли дроны. Они вполне могут преодолеть расстояние в 700 км. До Москвы – 500 километров, а ломаными путями – 700. Учитывая, что летело всего несколько дронов, это очевидно были разведывательные БПЛА.

Они рассчитывают, где расположена враждебная ПВО. Так что на днях можно ожидать массированной атаки по территории России. В частности, и по резиденции Путина. Это абсолютно легальная военная цель. Там есть охрана, это центр сбора данных, центр связи и т.д.

Сводка с фронта от Свитана: смотрите видео

Оккупанты не собираются зимовать на Юге

Есть информация о том, что оккупанты начинают разворовывать имущество в Токмаке. Кроме того, полковник запаса ВСУ отметил, что, по информации Минобороны, россияне не собираются зимовать на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья.

Они условно не закупают угли, не готовят теплотрассы для своих войск. Не работают над этим и "гражданские администрации". Кроме того, россияне уже начинают укреплять Мариуполь, трассу Донецк – Волноваха – Мариуполь и вход в Крым.

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