Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, удары по Крымскому мосту должны быть сигналом для российских элит.
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Реакции 3 категорий россиян
Шейтельман отметил, что когда ВСУ разрушат Крымский мост, будет три категории реакций среди россиян. Глубинный российский народ, поддерживающий путинский режим и войну в Украине, будет взволнован только потому, что уже не поедет отдыхать на полуостров.
Глубинный российский народ, поддерживающий Путина и войну, скажет: "Значит не поедем отдыхать в Крым, потому что моста нет". Сейчас некоторые ездят через Мариуполь по сухопутному коридору отдыхать в Крым. Едут на машине даже из Москвы, Санкт-Петербурга,
– сказал собеседник.
Он утверждает, что близкое окружение Путина, куда входит примерно 10 человек, "наденет шапку из фольги" и будет делать вид, что ничего не произошло.
Третья категория – российские элиты, говорится о примерно миллионе людей. Именно для них уничтожение Крымского моста может стать убедительным аргументом, считает политтехнолог.
"Мы к ним обращаемся нашими ударами по Кремлю. Не к Путину, потому что с ним все ясно. К людям, которые представляют региональные, центральные элиты и так далее. Они должны понять, что их государство закончилось. Взорванный Крымский мост будет для них убедительным аргументом", – предположил он.
Шейтельман об уничтожении Крымского моста: смотрите видео
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