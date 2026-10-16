Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, это действительно выдающийся результат. Важно, что во время атаки были задействованы именно украинские "Нептуны".

Что известно об этой атаке?

Как подчеркнул Плетенчук, это уже не первый грандиозный успех для подразделения, которое осуществляло атаку. Ранее там были атаки на заводы, где восстанавливали самолет ДРЛВ А-50. Были и атаки по комплексам С-300 и С-400 в Крыму. И теперь география ударов расширяется.

Важно, что Силы обороны активно сотрудничают с украинскими инженерами. Это взаимодействие дает качественные результаты.

Потерять такую партию самолетов – это очень больно. Для сравнения: когда враг сбрасывает КАБы на Одесскую область, то обычно запускает три таких самолета. И это в одном направлении. А здесь они потеряли шесть таких самолетов. И это были исправные машины. Поэтому сейчас всевозможные z-блогеры их оплакивают,

– подчеркнул Плетенчук.

Организовать такую операцию было непросто. У врага есть плотная система ПВО, но и ее реально пробить.

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Какова ситуация на Черном море?

По словам Плетенчука, враг уже пятый месяц подряд не выходит в море на кораблях Черноморского флота. Конечно, они запускают ракеты несколько раз в месяц, но с довольно низкой эффективностью. Хотя это и создает нагрузку на украинскую ПВО.

Мы видим российские удары по гражданским судам. Россия пересекает красные линии не столько Украины, сколько всего мира. Были прямые удары по гражданским судам. Затем были атаки даже в открытом море. Все эти суда под флагами других стран, но россиян это не останавливает. Сейчас возникает вопрос, были ли удары по судам в территориальных водах третьих стран. Если это подтвердится, то это уже фактически максимальный уровень эскалации, который Россия могла создать (на море – 24 Канал),

– сказал Плетенчук.

Добавим, что аэродром в Борисоглебске имеет важное значение для авиации противника. Исторически это был учебный центр, но сейчас противник использует его в качестве аэродрома подскока для тактической авиации. От Борисоглебска до Украины примерно 400–450 километров.