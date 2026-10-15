Об этом Криволап рассказал в эфире 24 Канала.

Почему "Борисоглебск" имеет критически важное значение для врага?

Эксперт отмечает, что российский военный аэродром в Борисоглебске Воронежской области имеет важное стратегическое значение для авиации захватчиков. Несмотря на то, что исторически это был учебный центр, сейчас враг использует его в иных боевых целях.

Как пояснил Криволап, изначально там дислоцировалось учебное подразделение по подготовке пилотов. Однако сейчас Борисоглебск превратился в полноценную базу подскока для тактической авиации врага.

Эксперт отметил, что украинские силы вынудили россиян перебазировать свою основную авиацию значительно дальше от границ Украины. Речь идет о расстоянии в 600 – 700 километров от линии боевого столкновения.

Из-за такого большого расстояния российским истребителям и бомбардировщикам сложно выполнять боевые вылеты, ведь они вынуждены действовать фактически на пределе своего боевого радиуса. Именно поэтому оккупанты используют аэродром подскока.

Они приземляются в "Борисоглебске", заправляются, дозаправляются и только потом летят к нам. От Борисоглебска до нашей территории, если не ошибаюсь, где-то 400–450 километров. Поэтому такое расстояние считалось ими достаточно безопасным,

– подчеркнул эксперт.

Что означает удар по топливной инфраструктуре?

Криволап подчеркнул, что главной целью подобных атак является не столько взлетная полоса или здания, сколько техническая возможность обеспечивать самолеты топливом. Без дозаправки функционирование базы подскока становится невозможным.

То, что там поражаются все средства этой дозаправки – сами склады горюче-смазочных материалов и централизованные системы, через которые происходит заправка, – это отличная новость. Это обязательно нужно делать, ведь оккупантам просто некуда будет прилетать для подскока. Сам аэродром как площадка не так интересен, как именно инфраструктура дозаправки,

– подытожил Криволап.

Что было известно ранее?

Напомним, что военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области вечером 14 октября оказался под ракетным ударом. На территории стратегического объекта вспыхнул сильный пожар после серии взрывов.

Силы обороны и спецслужбы 15 октября нанесли результативные удары во время атаки на аэродром "Борисоглебск" с помощью дальнобойных дронов. Тогда под удар попали склады с управляемыми авиационными бомбами (КАБ), стоянки самолетов Су-34 и Су-35, а также технические узлы аэродрома.