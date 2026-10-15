Про це Криволап розповів в ефірі 24 Каналу.

Чому "Борисоглєбськ" критично важливий для ворога?

Експерт зазначає, що російський військовий аеродром у Борисоглєбську Воронезької області має важливе стратегічне значення для авіації загарбників. Попри те, що історично це був навчальний центр, нині ворог використовує його з іншою бойовою метою.

Як пояснив Криволап, спочатку там дислокувався навчальний підрозділ підготовки пілотів. Однак зараз "Борисоглєбськ" перетворився на повноцінну базу підскоку для тактичної авіації ворога.

Експерт зазначив, що українські сили змусили росіян перебазувати свою основну авіацію значно далі від кордонів України. Йдеться про відстані у 600 – 700 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Через таку велику відстань російським винищувачам та бомбардувальникам складно виконувати бойові вильоти, адже вони змушені діяти фактично на межі свого бойового радіуса. Саме тому окупанти використовують аеродром підскоку.

Вони присідають у "Борисоглєбську", заправляються, дозаправляються і потім вже летять до нас. Від Борисоглєбська до нашої території, якщо не помиляюся, десь 400 – 450 кілометрів. Тому така відстань вважалася ними досить безпечною,

– наголосив експерт.

Що означає удар по паливній інфраструктурі?

Криволап акцентував, що головною ціллю подібних атак є не стільки злітна смуга чи будівлі, скільки технічна можливість забезпечувати літаки пальним. Без дозаправки функціонування бази підскоку стає неможливим.

Те, що там уражаються всі можливості цієї дозаправки – самі склади пально-мастильних матеріалів і централізовані системи, з яких проходить заправка, – це чудова новина. Це обов'язково треба робити, адже окупантам просто не буде куди залітати для здійснення підскоку. Сам аеродром як майданчик не такий цікавий, як саме інфраструктура дозаправки,

– підсумував Криволап.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, що військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області ввечері 14 жовтня опинився під ракетним ударом. На території стратегічного об'єкта спалахнула сильна пожежа після серії вибухів.

Сили оборони та спецслужби 15 жовтня завдали результативних ударів, коли атакували аеродром "Борисоглєбськ" далекобійними дронами. Тоді під ураження потрапили склади з керованими авіабомбами (КАБ), стоянки літаків Су-34 та Су-35, а також технічні вузли летовища.