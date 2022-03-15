Защитники Чернигова обнаружили батарею РСЗО врага и уничтожили. Именно она коварно обстреливала жилые кварталы города.
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Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. Но 10 минут работы нашей артиллерии быстро свернула их планы,
– говорят наши защитники.
По их словам, теперь на месте вражеского оружия будет клумба.
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