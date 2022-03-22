Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что за минувшие сутки враг нанес 84 удара различных видов.

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ВСУ уничтожили ракету и колонну оккупантов

По его словам, сегодня, 22 марта, зафиксировали нанесение врагом ракетного удара. Однако около 5 утра мобильные подразделения Вооруженных Сил в районе Новой Водолаги сбили крылатую ракету захватчиков.

Среди очередных побед наших ВСУ – трофеи во время боев с россиянами на окраинах изюма. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов, которые просто сбежали с поля боя, покинув технику,

– заявил Синегубов.

Как отметил глава Харьковской ОВА, сейчас они продолжают активное сотрудничество с Офисом Президента и министром Ириной Верещук над новыми гуманитарными маршрутами. Он отметил, что эвакуационные автобусы и гумгрузы уже подготовили.

К слову, 18 марта Синегубов, сообщил, что оккупанты не позволили им провести гуманитарную помощь по определенным "зеленым коридорам". В частности в город Изюм.

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