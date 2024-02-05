Об этом сообщил командующий ОСГВ "Таврия". Также бригадный генерал обнародовал кадры уничтожения вражеского беспилотника.
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Уничтожен наземный колесный дрон
На днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель – наземный колесный дрон, или дрон минирования,
– отметил командующий.
Также уточнил, что российский дрон был обнаружен средствами аэроразведки и взлетел в воздух в результате огневого поражения. Детонацию взрывчатки с этого БПЛА зафиксировали на видео.
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Потери врага за сутки на Таврическом направлении
- Командующий Тарнавский рассказал, что в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки оккупанты нанесли 19 авиаударов, 6 ракетных ударов, провели 38 боестолкновений и совершили 788 артобстрелов.
- В то же время генерал отметил, что наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.
- Общие потери России за прошедшие сутки составляют 385 человек и 30 единиц военной техники, не считая БПЛА. В частности, 4 танка, 3 ББМ, 3 артсистемы, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобилей и 6 единиц специальной техники. Уничтожено 2 склада боеприпасов россиян.
- Также Силы обороны уничтожили 143 беспилотники различных типов.