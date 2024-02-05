Об этом сообщил командующий ОСГВ "Таврия". Также бригадный генерал обнародовал кадры уничтожения вражеского беспилотника.

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Уничтожен наземный колесный дрон

На днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель – наземный колесный дрон, или дрон минирования,

– отметил командующий.

Также уточнил, что российский дрон был обнаружен средствами аэроразведки и взлетел в воздух в результате огневого поражения. Детонацию взрывчатки с этого БПЛА зафиксировали на видео.

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Потери врага за сутки на Таврическом направлении