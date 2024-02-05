Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія". Також бригадний генерал оприлюднив кадри знищення ворожого безпілотника.

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Знищено наземний колісний дрон

Днями підрозділ однієї з бригад Сил оборони Таврійського напрямку знищив нетипову російську ціль – наземний колісний дрон, або ж дрон мінування,

– зазначив командувач.

Також уточнив, що російський дрон був виявлений засобами аеророзвідки та злетів у повітря в результаті вогневого ураження. Детонацію вибухівки з цього БпЛА зафіксували на відео.

Українські воїни знищили російський наземний колісний дрон: дивіться відео

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Втрати ворога за добу на Таврійському напрямку