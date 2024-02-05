Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували 389 560 особового складу так званої "другої армії світу". Варто зазначити, що ці дані є неточними, адже підрахувати кількість втрат ворога в умовах активних бойових дій дуже складно.
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Актуальна статистика втрат
Так, від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 389 560 (+810) осіб,
- танків – 6 348 (+5),
- бойових броньованих машин – 11 822 (+4),
- артилерійських систем – 9 349 (+18),
- РСЗВ – 979 (+0),
- засоби ППО – 664 (+1),
- літаків – 332 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 173 (+0),
- крилаті ракети – 1 848 (+0),
- кораблі /катери – 24 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 412 (+19),
- спеціальна техніка – 1 486 (+7).
Втрати ворога на 5 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Окрім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.
Яка ситуація на фронті
- За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільше – на Авдіївському напрямку.
- Так, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.
- Також ворог не полишає спроб атакувати на Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Втім, окупанти успіху не мали.
- До слова, на Куп'янському та Шахтарському напрямках спроб атаки ворога не було зафіксовано.