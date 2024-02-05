Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували 389 560 особового складу так званої "другої армії світу". Варто зазначити, що ці дані є неточними, адже підрахувати кількість втрат ворога в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат

Так, від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 389 560 (+810) осіб,

танків – 6 348 (+5),

бойових броньованих машин – 11 822 (+4),

артилерійських систем – 9 349 (+18),

РСЗВ – 979 (+0),

засоби ППО – 664 (+1),

літаків – 332 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 173 (+0),

крилаті ракети – 1 848 (+0),

кораблі /катери – 24 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 412 (+19),

спеціальна техніка – 1 486 (+7).



Втрати ворога на 5 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окрім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Яка ситуація на фронті