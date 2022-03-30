Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что эта ночь была, как всегда – под обстрелами. Но украинские защитники отбили несколько атак, уничтожили несколько единиц техники и живой силы – около десятка, передает 24 канал.

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Однако около 6 утра оккупанты нанесли удар по Лисичанску из тяжелого вооружения. И несколько десятков домов в результате обстрела получили значительные разрушения.

Это были панельные дома, потому они сложились как карточные. Пока неизвестно количество погибших и раненых, потому что до сих пор разбирают завалы,

– добавил Гайдай.

Он также прокомментировал, что Россия будет направлять все силы именно на Восток Украины.

По всем направлениям враг понес поражение, поэтому для того, чтобы сохранить лицо, и для того, чтобы Путину было о чем рассказывать зомбированному народу, оккупанты будут делать все возможное и невозможное, чтобы выйти на географические границы Луганской и Донецкой областей,

– сказал Гайдай.

В то же время, заверил, что область готова к увеличению наступления и эскалации.