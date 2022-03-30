Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ця ніч, як завжди, була під обстрілами. Але українські захисники відбили декілька атак, знищили кілька одиниць техніки та живої сили – близько кількох десятків, передає 24 канал.

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Проте близько 6 ранку окупанти завдали удару по Лисичанську з важкого озброєння. І кілька десятків будинків внаслідок обстрілу зазнали значних руйнувань.

Це були панельні будинки, тому вони склалися як карткові. Наразі невідома кількість загиблих та поранених, бо ще досі розбирають завали,

– додав Гайдай.

Він також прокоментував і те, що Росія буде спрямовувати всі сили саме на Схід України.

По всіх напрямках ворог отримав поразку, тому для того, аби зберегти обличчя, і для того, аби Путіну було про що розповідати зомбованому народу, окупанти будуть робити все можливе і неможливе, щоб вийти на географічні кордони Луганської та Донецької областей,

– сказав Гайдай.

Водночас запевнив, що область готова до збільшення наступу та ескалації.

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