Кроме того, наши защитники уничтожили тысячи единиц техники врага.

Кстати Пасхальные обстрелы оккупантов, освобождены населенные пункты в Херсонской области: основное за 60 день войны

Потери оккупантов

  • личного состава – около 21800 человек,
  • танков – 873,
  • боевых бронированных машин – 2238,
  • артиллерийских систем – 408,
  • РСЗО – 147,
  • средства ПВО – 69,
  • самолетов – 179,
  • вертолетов – 154,
  • автомобильной техники – 1557,
  • корабли /катера – 8,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 191.
  • Специальная техника – 28.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.


Потери оккупантов / Инфографика Генштаба ВСУ

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