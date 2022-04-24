Кроме того, наши защитники уничтожили тысячи единиц техники врага.
Кстати Пасхальные обстрелы оккупантов, освобождены населенные пункты в Херсонской области: основное за 60 день войны
Потери оккупантов
- личного состава – около 21800 человек,
- танков – 873,
- боевых бронированных машин – 2238,
- артиллерийских систем – 408,
- РСЗО – 147,
- средства ПВО – 69,
- самолетов – 179,
- вертолетов – 154,
- автомобильной техники – 1557,
- корабли /катера – 8,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 191.
- Специальная техника – 28.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Потери оккупантов / Инфографика Генштаба ВСУ
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