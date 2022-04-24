Крім того, наші оборонці знищили тисячі одиниць техніки ворога.
До речі Великодні обстріли окупантів, звільнені населені пункти на Херсонщині: основне за 60 день війни
Втрати окупантів
- особового складу – приблизно 21 800 осіб,
- танків – 873,
- бойових броньованих машин – 2238,
- артилерійських систем – 408,
- РСЗВ – 147,
- засоби ППО – 69,
- літаків – 179,
- гелікоптерів – 154,
- автомобільної техніки – 1557,
- кораблі /катери – 8,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191.
- Спеціальна техніка – 28.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Втрати окупантів / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Може зацікавити – Росіянам брешуть про одного загиблого на крейсері "Москва":