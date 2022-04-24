Крім того, наші оборонці знищили тисячі одиниць техніки ворога.

До речі Великодні обстріли окупантів, звільнені населені пункти на Херсонщині: основне за 60 день війни

Втрати окупантів

  • особового складу – приблизно 21 800 осіб,
  • танків – 873,
  • бойових броньованих машин – 2238,
  • артилерійських систем – 408,
  • РСЗВ – 147,
  • засоби ППО – 69,
  • літаків – 179,
  • гелікоптерів – 154,
  • автомобільної техніки – 1557,
  • кораблі /катери – 8,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191.
  • Спеціальна техніка – 28.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.


Втрати окупантів / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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