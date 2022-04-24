Крім того, наші оборонці знищили тисячі одиниць техніки ворога.

До речі Великодні обстріли окупантів, звільнені населені пункти на Херсонщині: основне за 60 день війни

Втрати окупантів

особового складу – приблизно 21 800 осіб,

танків – 873,

бойових броньованих машин – 2238,

артилерійських систем – 408,

РСЗВ – 147,

засоби ППО – 69,

літаків – 179,

гелікоптерів – 154,

автомобільної техніки – 1557,

кораблі /катери – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191.

Спеціальна техніка – 28.

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.



Втрати окупантів / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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