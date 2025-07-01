Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Как "Атеш" помог уничтожить российские позиции операторов БпЛА

Агент "Атеш", действующий на Донецком направлении, длительное время тайно наблюдал за активностью вражеских групп БпЛА.

В частности, был обнаружен расчет БпЛА "Орлан-10", который активно применялся оккупантами для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня,

– говорится в сообщении.

Агенту удалось обнаружить места размещения операторов, наземных станций управления, а также укрытия и временные склады техники. Кроме того, он дополнительно смог разведать маршруты поставки дронов, а также пути ротации операторов, которые менялись каждые несколько суток.

Агент наблюдал за активностью российских групп БпЛА / Фото "Атеш"

Все полученные данные, включая координаты, фотографиями и визуальными наблюдениями были в кратчайшие сроки переданы Силам обороны. Это позволило нанести прицельные удары по российской инфраструктуре БпЛА и в значительной степени нарушить ее воздушную разведку.

Напомним, агенты "Атеш" также недавно провели диверсию, сожгли релейный шкаф на железной дороге возле Ясиноватой. Это помешало своевременному прибытию поезда с топливом для российской армии.