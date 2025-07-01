Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Як "Атеш" допоміг знищити російські позиції операторів БпЛА

Агент "Атеш", що діє на Донецькому напрямку, тривалий час таємно спостерігав за активністю ворожих груп БпЛА.

Зокрема, було виявлено розрахунок БпЛА "Орлан-10", який активно застосовувався окупантами для ведення розвідки та коригування артилерійського вогню,

– йдеться у повідомленні.

Агенту вдалося виявити місця розміщення операторів, наземних станцій управління, а також укриття і тимчасові склади техніки. Крім того, він додатково зміг розвідати маршрути постачання дронів, а також шляхи ротації операторів, які змінювалися кожні кілька діб.

Агент спостерігав за активністю російських груп БпЛА / Фото "Атеш"

Всі отримані дані, включно з координатами, фотографіями та візуальними спостереженнями були в найкоротші терміни передані Силам оборони. Це дозволило завдати прицільних ударів по російській інфраструктурі БпЛА і значною мірою порушити її повітряну розвідку.

Нагадаємо, агенти "Атеш" також нещодавно провели диверсію, спаливши релейну шафу на залізниці біля Ясинуватої. Це завадило своєчасному прибуттю потяга з паливом для російської армії.