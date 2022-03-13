Украинские защитники впервые разбили именно такого толка вражескую машину. Это случилось в Харьковской области 13 марта.
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Российский "Витязь" последовал за кораблем
Во время одного из рейдов украинских бойцов в Харьковской области удалось уничтожить вражеский двухзвенный гусеничный вездеход ДТ-30 "Витязь".
Уничтоженный ДТ-30 "Витязь" / Фото "Мілітарний"
Этот вездеход предназначен для работы при экстремальных температурах / Фото "Мілітарний"
Уничтоженный ДТ-30 и другие успехи в Харьковской области: смотрите видео от Нацгвардии Украины
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