Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. Журналисты отметили, что это якобы была атака с HIMARS.

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У оккупантов минус еще один склад

Так, 5 марта в результате успешного удара ВСУ в 1,5 километра от поселка Мостки вспыхнул вражеский склад боеприпасов. Он принадлежал 4-й танковой дивизии оккупантов. Жертв и пострадавших якобы "нет".

Заметим, утром 6 марта Генштаб сообщал, что подразделения ракетных войск нанесли поражение, в частности, по складу боеприпасов врага. Однако, где и чем именно, не отмечали.

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Обратите внимание! В конце февраля Силы обороны нанесли удар по полигону на оккупированной части Донецкой области. Атаковали как раз тогда, когда там выстроили российских солдат. СМИ писали, что одним ударом уничтожено три роты оккупантов.