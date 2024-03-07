Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. Журналісти зазначили, що це начебто була атака з HIMARS.

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В окупантів мінус ще один склад

Так, 5 березня в результаті успішного удару ЗСУ за 1,5 кілометра від селища Містки спалахнув ворожий склад боєприпасів. Він належав 4-й танковій дивізії окупантів. Жертв і постраждалих нібито "немає".

Зауважимо, вранці 6 березня Генштаб повідомляв, що підрозділи ракетних військ завдали ураження, зокрема, по складу боєприпасів ворога. Однак, де та чим саме, не зазначали.

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Зверніть увагу! Наприкінці лютого Сили оборони завдали удару по полігону на окупованій частині Донецької області. Атакували якраз тоді, коли там вишикували російських солдатів. ЗМІ писали, що одним ударом знищено три роти окупантів.