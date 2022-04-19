Соответствующую информацию обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины утром 19 апреля.
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Потери России в войне против Украины
Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 800 человек ликвидировано;
- танков – 802 единицы;
- боевых бронированных машин – 2 063 единицы;
- артиллерийских систем – 386 единиц;
- РСЗО – 132 единицы;
- средств ПВО – 67 единиц;
- самолетов – 169 единиц;
- вертолетов – 150 единиц;
- автомобильной техники – 1 495 единиц;
- кораблей/катеров – 8 единиц;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 единиц;
- специальной техники – 27 единиц;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.
Украинские военные указали, что данные уточняются. Подсчет усложняется из-за интенсивности боевых действий.
Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!
– добавили в Генштабе ВСУ.
Потери России в войне против Украины / Данные Генерального штаба ВСУ
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