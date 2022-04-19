Соответствующую информацию обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины утром 19 апреля.

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Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20 800 человек ликвидировано;
  • танков – 802 единицы;
  • боевых бронированных машин – 2 063 единицы;
  • артиллерийских систем – 386 единиц;
  • РСЗО – 132 единицы;
  • средств ПВО – 67 единиц;
  • самолетов – 169 единиц;
  • вертолетов – 150 единиц;
  • автомобильной техники – 1 495 единиц;
  • кораблей/катеров – 8 единиц;
  • цистерн из ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 единиц;
  • специальной техники – 27 единиц;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.

Украинские военные указали, что данные уточняются. Подсчет усложняется из-за интенсивности боевых действий.

Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!
– добавили в Генштабе ВСУ.

Потери России в войне против Украины / Данные Генерального штаба ВСУ

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