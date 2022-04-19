Відповіндну інформацію оприлюднили у Генеральному штабі Збройних Сил України вранці 19 квітня.

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Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого орієнтовно склали:

особового складу – близько 20 800 осіб ліквідовано;

танків – 802 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 063 одиниць;

артилерійських систем – 386 одиниць;

РСЗВ – 132 одиниць;

засоби ППО – 67 одиниць;

літаків – 169 одиниць;

гелікоптерів – 150 одиниць;

автомобільної техніки – 1 495 одиниць;

кораблі / катери – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 одиниць;

спеціальна техніка – 27 одиниць;

пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

Українські військові вказали, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється інтенсивністю бойових дій.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – у правді!

– додали в Генштабі ЗСУ.



Втрати Росії у війні проти України / Дані Генерального штабу ЗСУ

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти у ніч проти 19 квітня пішли у широкомасштабний наступ на Донбас.

До слова – росіяни пішли у наступ на Донбасі: дивіться відео