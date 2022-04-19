Росія вирішила зосередити свої окупаційні сили на захопленні Донбасу. Для цього вони намагаються просунутися через Ізюм на Слов'янськ. Про це в ефірі каналу "Рада" розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє 24 канал.

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"Фактично битву за Харків ворог програв, і йому буде вкрай важко атакувати наші позиції, які ми тримаємо. У ворога залишається один напрям – через Куп'янськ, ізюм, для того, щоб переправляти свої війська на Донецьку та Луганську область, щоб збільшувати свою військову присутність в цьому напрямку", – розповів Олег Синєгубов

Тож в цих районах тривають бої. Українські військові утримують свої позиції, завдаючи чималих втрат противнику як в живій силі, так і техніці. Для прикладу, 18 квітня поблизу Балаклії було збито ворожий літак.

Окрім того, українські війська звільняють села у Харківській області від окупантів. Однак мешканцям цих сіл повертатися додому ще рано, зауважив Олег Синєгубов.

"Говорити, що там безпечно, поки не доводиться. Бої ще тривають. звільнити – одна річ, а втримати – інша річ. І ще треба провести зачистку", – розповів Олег Синєгубов.