Ціль вдалося ліквідувати поблизу Балаклії. Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також Грандіозна подія у воєнній історії, – Піонтковський прокоментував знищення крейсеру "Москва"

ЗСУ збили ворожий літак: деталі не розголошуються

Він розповів, що, попри обстріли Основ'янського та Немишлянського районів, а також центральної частини міста, наші захисники мають приводи для гордості. Так, ЗСУ здобувають перемоги на Ізюмському напрямку.

Приміром, сьогодні в районі Балаклії Збройні Сили України збили ворожий літак,

– додав очільник адміністрації.

Подробиць очільник Харківської ОВА наразі не повідомив.

Дивіться повне інтерв'ю Синєгубова:

Зверніть увагу, ворожі війська обстріляли Немишлянський район Харкова. Снаряд впав біля житлового будинку. Це призвело до його часткового руйнування та пошкодження сусідніх домів.

До речі – російська авіація стала частіше атакувати територію України: дивіться відео