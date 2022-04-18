Цели удалось ликвидировать вблизи Балаклеи. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Харьковской ОГА/ОВА Олег Синегубов.
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ВСУ сбили вражеский самолет: детали не разглашаются
Он рассказал, что, несмотря на обстрелы Основянского и Немышлянского районов, а также центральной части города, наши защитники имеют поводы для гордости. Так, ВСУ одерживают победы на Изюмском направлении.
К примеру, сегодня в районе Балаклеи Вооруженные Силы Украины сбили вражеский самолет,
– добавил глава администрации.
Подробностей глава Харьковской ОВА пока не сообщил.
Смотрите полное интервью Синегубова
Обратите внимание, вражеские войска обстреляли Немышлянский район Харькова. Снаряд упал возле жилого дома. Это привело к его частичному разрушению и повреждению соседних домов.
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