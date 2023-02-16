Враги пытаются продвинуться в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара. Также, к сожалению, высока вероятность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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Что известно о ситуации на фронте

Наши Силы обороны за минувшие сутки отразили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов. В частности, возле Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Федоровки, Бахмута, Дилиевки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Пречистовки и Новоселки Донецкой области.

К сожалению, россияне нанесли:

3 ракетных и 18 авиационных ударов;

52 обстрела из реактивных систем залпового огня;

стреляли по гражданской инфраструктуре Донбасса и Херсона. Ранелись и погибли люди.

Враги пытаются дискредитировать ВСУ, в Крыму не хватает крови

Российские оккупанты 14 февраля обстреляли Чаплинку Херсонской области с целью обвинить и дискредитировать Вооруженные Силы Украины. Однако свидетели видели, что вражеские ракеты улетали из Крыма.

Более того, в Симферополе "Центр крови" начал массовый сбор крови у гражданских. Также кровь стали доставлять из других станций переливания крови в Крым.

Также активно проводится пропаганда в учреждениях всех форм собственности по привлечению к забору крови как можно большего количества людей из-за больших потерь и ранения российских оккупантов по всем направлениям боевых действий,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Более того, враги начали открывать дополнительные станции переливания крови в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.

ВСУ мощно уничтожают врага

Наша авиация в течение 15 февраля 11 раз ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Еще 5 ударов нанесли по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Наши военные уничтожили российский вертолет Ка-52. Более того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

2 пункта управления врага;

6 районов сосредоточения живой силы;

2 вражеских склада боеприпасов.

Какая ситуация на разных направлениях фронта

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок противника.

Однако россияне атаковали районы населенных пунктов:

Янжуловке Черниговской области;

Рожковичей, Толстодубового, Белокопытового, Волковки, Волфиного и Басовки Сумской области;

Гранового, Светличного, Стрелкового, Волчанского, Землянки, Рубленого, Красного Первого, Новомлинского, Двухлетнего и Крейдянки на Харьковщине;

из авиации – Наумовки в Сумской области и Гранового, Удаха Харьковской области.

Оккупанты также обстреливали:

на Купянском и Лиманском направлениях – с танков, минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов;

на Бахмутском – минометов и артиллерии по районам более 20 населённых пунктов;

на Авдеевском и Шахтерском – под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали также 20 населённых пунктов;

на Запорожском – огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Авиаудары были у Новополя и Малиновки;

в Херсонском направлении – от артиллерии россиян пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов.

Обратите внимание! За прошедшие сутки россияне потеряли на войне в Украине 690 солдат. С 24 февраля 2022 года – 140 460 оккупантов. Об огромных потерях в технике врага – читайте здесь.