Война против Украины обойдется России очень дорого. Речь идет не только о санкциях и будущих репарациях – расхваленная пропагандой российская армия и боевая техника не выдерживают под давлением героев ВСУ.
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Очередные потери противника
Украинским бойцам удалось уничтожить российский КамАЗ-63968 "Тайфун". Его стоимость стартует от 2 миллионов долларов.
Кроме того, украинские герои захватили российский комплекс РЭБ "Ртуть-БМ". Его назначение – подавить работу радиовзрывателей снарядов, а также создавать помехи в УКВ-диапазоне радиоволн. В 2013 году стоимость такого комплекса была 70 миллионов рублей, их общее количество в армии оккупантов составляет всего несколько десятков.
ВСУ захватили комплекс РЭБ "Ртуть-БМ" / Фото Генштаб ВСУ
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