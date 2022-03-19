Війна проти України обійдеться для Росії дуже дорого. Йдеться не лише про санкції та майбутні репарації – розхвалена пропагандою російська армія та бойова техніка не витримують під натиском героїв ЗСУ.

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Чергові втрати противника

Українським бійцям вдалося знищити російський КамАЗ-63968 "Тайфун". Його вартість починається з 2 мільйонів доларів.

Окрім того, українські герої захопили російський комплекс РЕБ "Ртуть-БМ". Його призначення – придушити роботу радіопідривачів снарядів, а також може ставити перешкоди в УКХ-діапазоні радіохвиль. У 2013 році вартість такого комплексу складала 70 мільйонів рублів, їх загальна кількість в армії окупантів становить лише декілька десятків.

ЗСУ захопили комплекс РЕБ "Ртуть-БМ" / Фото Генштаб ЗСУ

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