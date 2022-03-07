Этот город, напомним, расположен в Харьковской области над рекой Северский Донец. Оккупанты смогли захватить его в первые дни войны.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Ночная сводка Генштаба ВСУ о сутках 6 марта

По данным Генштаба, силы обороны Украины сражаются с врагом на Южном, Восточном и Северном направлениях.

Из хороших новостей – во время боевых действий удалось освободить город Чугуев в Харьковской области.

Оккупанты понесли значительные потери – как в личном составе, так и в технике.

Уничтожены командир 61 отдельной бригады российской морской пехоты подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11 отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Денис Глебов.

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