Вооруженные силы Украины разбили колонну росгвардии в Ирпене, сообщают в Сухопутных войсках ВСУ.
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Судя по видеозаписи, которую обнародовал один из наших воинов, ни один из российских захватчиков не выжил. Ролик можно просмотреть по ссылке, однако он не рекомендован лицам, не достигшим совершеннолетия 18+.
ВСУ вздребезги разбили колонну российских захватчиков в Ирпене / Скриншот с видео
Текст публикации Сухопутных войск ВС Украины:
Сожженная колонна росгвардии в Ирпене. Смерть врагам!