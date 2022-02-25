Вооруженные силы Украины разбили колонну росгвардии в Ирпене, сообщают в Сухопутных войсках ВСУ.

Читайте также Чернигов – украинский и контролируется ВСУ, – мэр

Судя по видеозаписи, которую обнародовал один из наших воинов, ни один из российских захватчиков не выжил. Ролик можно просмотреть по ссылке , однако он не рекомендован лицам, не достигшим совершеннолетия 18+ .



ВСУ вздребезги разбили колонну российских захватчиков в Ирпене / Скриншот с видео

Текст публикации Сухопутных войск ВС Украины: