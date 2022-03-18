Об этом заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Грузевич.

Важно В Киевской области ввели обновленный комендантский час на 18 – 19 марта

Ситуация и оборона столицы

По словам Александра Грузевича, на Правом берегу враг остановлен почти на 70 километров. Это делает невозможным ведение огня, кроме циничных ракетных обстрелов. По Левому берегу оккупантов тоже остановили.

Ранее было создано два круга обороны. В Броварском и Бориспольском направлении противник отказался от наступательных действий. ВСУ ведет работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны,

– сказал Александр Грузевич.

Он добавил, что для врага перекрываются основные пути наступления, а каждый город готовится как оборонительный форт.

Также Грузевич сообщил, что вокруг столицы действует система ПВО. Но, к сожалению, сбивающиеся ракеты падают на город и наносят ущерб инфраструктуре.

Откуда противник наносит удары

Враг атакует города по двум направлениям – с Черного моря и со стороны Беларуси.

Разработана эффективная система, когда ракеты пытаются уничтожить на подлете. Сейчас идет работа над системой, которая до минимума сведет попадание ракет в гражданское население,

– отметил Александр Грузевич.

В столице дополнительно работает эффективная противодиверсионная система. Только за последние дни найдены и уничтожены ДРГ общим количеством более 100 человек. За весь период в столице уничтожено более 35 диверсионно-разведывательных групп.

На тему – В Киеве в дом попал обломок ракеты: все, что известно