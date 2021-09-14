Что отрабатывали ВСУ

В тренировках принимали участие 2 вертолета Ми-8 и Ми-14ПЧ. Экипажи отрабатывали боевую стрельбу во время летной смены.

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Летчики тренировались:

перелетать с места базирования на полигон в Херсонской области, где неоднократно отрабатывали взлет-посадку;

летать по кругу, а после этого поражать цели;

Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе;

экипажи Ми-8, после боевого маневрирования парой, отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометания по заданным целям.

Учения проводились в течение нескольких дней, что позволило всем экипажам отработать задания различной сложности. Экипажи на отлично выполнили контрольные полеты и, продемонстрировав слаженность в действиях, "уничтожили все заданные цели,

– рассказал подполковник Родион Козаков.



Украинские летчики провели учения возле Крыма / Фото Генштаба ВСУ



Военные отработали бомбометание / Фото Генштаба ВСУ

Россия отреагировала

В российском министерстве обороны 14 сентября заявили о начале артиллерийских учений Черноморского флота на полигоне "Опук" в Крыму. К тренировкам привлекли более 300 военных, около 50 единиц оружия, в том числе РСЗО, "Град-М", "Мста-Б" и гаубицы Д-30.



Россия начала свои военные учения в Крыму / Фото минобороны России



К учениям россияне привлекли более 300 военных / Фото минобороны России