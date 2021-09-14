Що відпрацьовували ЗСУ

У тренуваннях брали участь 2 вертольоти Мі-8 та Мі-14ПЧ. Екіпажі відпрацьовували бойову стрільбу під час льотної зміни.

Рекомендуємо Конфліктність зростає: що насправді криється за військовими навчаннями Росії і Білорусі

Льотчики тренувалися:

перелітати із місця базування на полігон в Херсонській області, де неодноразово відпрацьовували зліт-посадки;

літати по колу, а після того вражати цілі;

Мі-14ПЧ відпрацював елемент радіолокаційного пошуку човна умовного противника та тактичне бомбометання у заданому районі;

екіпажі Мі-8, після бойового маневрування парою, відпрацювали практичні пуски некерованих ракет та бомбометання по заданих цілях.

Тренування проводились впродовж декількох днів, що дало змогу усім екіпажам відпрацювати завдання різної складності. Екіпажі на відмінно виконали контрольні польоти та, продемонструвавши злагодженість у діях, "знищили" усі задані цілі,

– розповів підполковник Родіон Козаков.



Українські льотчики провели навчання біля Криму / Фото Генштабу ЗСУ



Військові відпрацювали бомбометання / Фото Генштабу ЗСУ

Росія не забиралася

У російському міністерстві оборони 14 вересня заявили про початок артилерійських навчань Чорноморського флоту на полігоні "Опук" у Криму. До тренувань залучили понад 300 військових, близько 50 одиниць зброї, зокрема РСЗВ, "Град-М", "Мста-Б" та гаубиці Д-30.



Росія почала свої військові навчання у Криму / Фото міноборони Росії



До навчань росіяни залучили понад 300 військових / Фото міноборони Росії