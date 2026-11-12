Десант с помощью дрона и 7 килограммов взрывчатки: ВСУ впервые атаковали левый берег Днепра наземным роботом

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины.

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Что известно?

Боевую операцию провел 426-й отдельный полк беспилотных систем. Бойцы организовали комбинированную атаку, объединив усилия взвода наземных роботизированных комплексов, экипажей разведывательных беспилотников, дронов-бомбардировщиков и FPV.

Для воздушной перевозки военные использовали тяжелый дрон "Перун". Беспилотник переправил через реку наземную платформу, оснащенную боевой частью массой 7 килограммов. Приземление прошло штатно: техника осталась целой и сохранила полную связь с операторами.

Десантирование прошло без потери комплекса: управляемость и связь сохранены полностью– подчеркнули военные.

После высадки дрон начал самостоятельно двигаться по запланированному маршруту. Во время передвижения позиции оккупантов фиксировали непосредственно с помощью бортовых камер платформы и с воздуха, после чего по обнаруженным точкам наносили удары украинские FPV-дроны.

Подробности операции: смотрите видео

Уничтожение позиции операторов беспилотников

Конечной точкой движения стало здание, где базировались экипажи вражеских разведывательных и ударных беспилотников. Когда у входа появился российский военный, оператор дистанционно активировал взрывное устройство.

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Конечная точка – вход в здание – позиция вражеских операторов БПЛА. Когда из дверей вышел оккупант, оператор инициировал детонацию. Цель поражена. Позиция была дополнительно поражена FPV– сообщили в ВМС ВС Украины.

Весь ход операции военные зафиксировали на видео с помощью наблюдательных беспилотников. Потерь среди личного состава украинских подразделений нет.

Развитие тактики роботизированных штурмов

Напомним, ранее мы писали, как украинские защитники совершили штурм позиций противника на Лиманском направлении силами взвода из 28 наземных комплексов. Тогда для доставки платформ в тыл врага по тактике "Грифон" бойцы Третьего армейского корпуса задействовали тяжелые дроны типа "Баба Яга".

Как уже сообщалось на нашем сайте, за десять месяцев 2026 года количество боевых и логистических задач с использованием наземных роботов выросло более чем в четыре раза. В частности, в октябре военные провели рекордные более 31 тысячи миссий с применением наземных беспилотных систем.