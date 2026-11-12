Десант дроном і 7 кілограмів вибухівки: ЗСУ вперше атакували лівий берег Дніпра наземним роботом

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗС України.

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Що відомо?

Бойову операцію провів 426-й окремий полк безпілотних систем. Бійці організували комбіновану атаку, об'єднавши зусилля взводу наземних роботизованих комплексів, екіпажів розвідувальних безпілотників, дронів-бомберів та FPV.

Для повітряного транспортування військові застосували важкий дрон "Перун". Безпілотник переправив через річку наземну платформу, споряджену бойовою частиною масою 7 кілограмів. Приземлення відбулося штатно: техніка залишилася цілою та зберегла повний зв'язок з операторами.

Десантування пройшло без втрати комплексу: керованість і зв'язок збережено повністю– наголосили військові.

Після висадки дрон почав самостійно рухатися запланованим маршрутом. Під час пересування позиції окупантів фіксували безпосередньо з бортових камер платформи та з повітря, після чого по виявлених точках завдавали ударів українські FPV-дрони.

Подробиці операції: дивіться відео

Знищення позиції операторів безпілотників

Кінцевою точкою руху стала будівля, де базувалися екіпажі ворожих розвідувальних і ударних безпілотників. Коли біля входу з'явився російський військовий, оператор дистанційно активував вибуховий пристрій.

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Фінальна точка – вхід до будівлі – позиція ворожих операторів БпЛА. Коли з дверей вийшов окупант, оператор ініціював детонацію. Ціль уражено. Позицію було додатково уражено FPV– повідомили у ВМС ЗС України.

Увесь перебіг операції військові зафіксували на відео за допомогою безпілотників спостереження. Втрат серед особового складу українських підрозділів немає.

Розвиток тактики роботизованих штурмів

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські захисники здійснили штурм позицій противника на Лиманському напрямку силами взводу з 28 наземних комплексів. Тоді для доставлення платформ у тил ворога за тактикою "Грифон" бійці Третього армійського корпусу залучили важкі дрони типу "Баба Яга".

Як вже повідомлялося на нашому сайті, за десять місяців 2026 року кількість бойових і логістичних завдань за допомогою наземних роботів зросла більш ніж учетверо. Зокрема, у жовтні військові провели рекордні понад 31 тисячу місій із застосуванням наземних безпілотних систем.