Именно на этом направлении еще с 24 февраля враг хотел развить наступление. Однако наши военные пробили оборону противника.

К теме Всю ночь были артиллерийские бои: украинская армия вела успешное наступление

Десантно-штурмовые войска осуществили огневое поражение врага

Украинские десантники выполнили манер и осуществили огневое поражение вражеских позиций. Они продемонстрировали образцовые контрнаступательные действия и подавили превосходящие силы российских оккупантов.

Танки Т-72 с мангалами, (которые по мнению россиян могут обезопасить от "Джавелинов"), бронированная и автомобильная техника были превращены в металлолом. А заблудшие солдаты Путина – отправлены на концерт Кобзона,

– рассказали в ДШВ.

Как работают Десантно-штурмовые войска ВСУ: смотрите впечатляющее видео 18+