Саме на цьому напрямку ще з 24 лютого ворог хотів розвинути наступу. Проте наші військові пробили оборону противника.

До теми Усю ніч були артилерійські бої: українська армія вела успішний наступ

Десантно-штурмові війська здійснили вогневе ураження ворога

Українські десантники виконали манер та здійснили вогневе ураження ворожих позицій. Вони продемонстрували зразкові контрнаступальні дії і подавили переважаючі сили російських окупантів.

Танки Т-72 з мангалами, (які на думку росіян можуть убезпечити від "Джавелінів"), броньована і автомобільна техніка були перетворені на металобрухт. А заблукалі солдати Путіна – відправлені на концерт Кобзона,

– розповіли у ДШВ.

Як працюють Десантно-штурмові війська ЗСУ: дивіться вражаюче відео 18+