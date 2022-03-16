Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час телемарафону.

До речі ЗСУ змогли піти в контрнаступ і завдати нищівних ударів по окупантах

Які успіхи

За словами Денисенка, в цілому все йде нормально. Українські бійці знищили багато ворожої техніки та живої сили.

Нагадаємо, що окупанти вранці 16 березня знову обстріляли Київ, цього разу – Шевченківський район. Осколки влучили у 12-поверхівку та обвалили 2 поверхи. Постраждали щонайменше двоє осіб.

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