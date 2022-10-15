Уже 234 дня Украина успешно обороняется от российских врагов. Украинской армии удалось уже второй раз разгромить 36 подраздел путинских воинов. Впервые это произошло весной.

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Военным из Бурятии в очередной раз "не везет"

В марте Путин отправил солдат 36 общевойсковой армии воевать на Киевщину в рамках "специальной военной операции". Известно, что центр управления подразделением – город Улан-Удэ в Бурятии.

Как сообщают украинские медиа, во время отхода из села Макаров Киевской области бригада бурят потеряла более 700 военнослужащих, часть из них была ранена, а другая часть – ликвидирована ВСУ. После весенней "перегруппировки" остатки этой воинской части отправила умирать на восток Украины.

Начало октября знаменовалось очередными "плохими новостями" для России, в том числе этой 36 общевойсковой армии. Украинские Силы обстреляли с HIMARS позиции:

37 мотострелковой бригады;

35 зенитно-ракетной бригады.

ВСУ уничтожили пункты управления оккупантов

Вооруженным силам удалось ликвидировать пункты полевого управления вражеских бригад. Погиб в 37 ОМБР:

начальник разведки – Барабанщиков;

начальник артиллерии – Гатаулин:

старший офицер – Паличук.

Кроме того, ранен начальник управления связи – Кия. В 35 зенитно-ракетной бригаде ранения получили три офицера. Их имена и фамилии неизвестны.

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Потери россиян за 234 дня войны

По информации ОК "Юг" 14 сентября ВСУ удалось ликвидировать 14 оккупантов. Также украинская авиация нанесла 13 ударов по оккупантам на Юге.

Главными целями были опорные пункты, места сосредоточения живой силы, вооружения и техники. ВСУ удалось поразить позиции врага, где размещалась противовоздушная оборона, пункты управления и сохранение боезапаса.

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