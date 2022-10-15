Уже 234 дні Україна успішно обороняється від російських окупантів. Українській армії вдалось уже вдруге розгромити 36 підрозділ путінських вояків. Уперше це сталося весною.

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Військовим з Бурятії вже вкотре "не щастить"

У березні Путін відправив солдатів 36 загальновійськової армії воювати на Київщину в рамках "спєциальной воєнной опєрациї". Відомо, що центр управління підрозділом – місто Улан-Уде, що в Бурятії.

Як повідомляють українські медіа, під час відходу із села Макарів, що у Київській області, бригада бурятів втратила понад 700 військовослужбовців, частина з них була поранена, а інша частина – ліквідована ЗСУ. Після весняного "перегрупування" залишки цієї військової частини відправила помирати на Схід України.

Початок жовтня знаменувався черговими "поганими новинами" для Росії, та зокрема цієї 36 загальновійськової армії. Українські Сили обстріляли з HIMARS позиції:

37 мотострілецької бригади;

35 зенітно-ракетної бригади.

ЗСУ знищили пункти управління окупантів

Збройним Силам вдалось ліквідувати пункти польового управління ворожих бригад. Загинув у 37 ОМБР:

начальник розвідки – Барабанщиків;

начальник артилерії – Гатаулін:

старший офіцер – Палічук.

Окрім того, поранено начальника управління зв'язку – Кія. У 35 зенітно-ракетній бригаді поранення мають три офіцери. Їхні імена та прізвища невідомі.

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Втрати росіян за 234 дні війни

За інформацією ОК "Південь" 14 вересня ЗСУ вдалось ліквідувати 14 окупантів. Також українська авіація завдала 13 ударів по окупантах на Півдні.

Головними цілями були – опорні пункти, місця зосередження живої сили, озброєння та техніки. ЗСУ вдалось уразити позиції ворога, де розташовувалась протиповітряна оборона, пункти управління та збереження боєзапасу.

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