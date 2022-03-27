Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кстати 11:0: Арестович намекнул на разгром российских военных в Чернобаевке

Какова ситуация в Харьковской области

Продолжаются бои в Изюмском направлении. Мобильные подразделения противовоздушной обороны уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии.

Этой ночью оккупанты обстреливали Харьков – около 15 раз. ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.

Важно – ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: